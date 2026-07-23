Pedro Porro consegna la medaglia a nonno Antonio che si commuove | Missione compiuta Dormiva in macchina per accompagnarlo agli allenamenti

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pedro Porro ha consegnato la medaglia d’oro del Mondiale 2026 al nonno Antonio, che si è commosso. Il giocatore ha detto che la missione è stata compiuta. Antonio dormiva in macchina per accompagnarlo agli allenamenti. La scena si è svolta dopo la vittoria della squadra ai Mondiali.

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A volte una medaglia d’oro vale più per chi l’ha aspettata che per chi l’ha conquistata. Dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali 2026, Pedro Porro ha scelto di mettere al collo del nonno Antonio la medaglia da campione del mondo, il modo più significativo per ringraziarlo di una vita di sacrifici. “Missione compiuta”, ha scritto il difensore pubblicando il video su Instagram, mentre il nonno non è riuscito a trattenere la commozione. Dietro quel gesto c’è una storia iniziata quando Porro era bambino. Per inseguire il sogno del calcio percorreva centinaia di chilometri per allenarsi e Antonio lo accompagnava ovunque. Per risparmiare i soldi dell’albergo dormiva in macchina, aspettando che il nipote finisse gli allenamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

pedro porro consegna la medaglia a nonno antonio che si commuove missione compiuta dormiva in macchina per accompagnarlo agli allenamenti
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