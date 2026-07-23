Pedro Porro consegna la medaglia a nonno Antonio che si commuove | Missione compiuta Dormiva in macchina per accompagnarlo agli allenamenti
Pedro Porro ha consegnato la medaglia d’oro del Mondiale 2026 al nonno Antonio, che si è commosso. Il giocatore ha detto che la missione è stata compiuta. Antonio dormiva in macchina per accompagnarlo agli allenamenti. La scena si è svolta dopo la vittoria della squadra ai Mondiali.
A volte una medaglia d’oro vale più per chi l’ha aspettata che per chi l’ha conquistata. Dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali 2026, Pedro Porro ha scelto di mettere al collo del nonno Antonio la medaglia da campione del mondo, il modo più significativo per ringraziarlo di una vita di sacrifici. “Missione compiuta”, ha scritto il difensore pubblicando il video su Instagram, mentre il nonno non è riuscito a trattenere la commozione. Dietro quel gesto c’è una storia iniziata quando Porro era bambino. Per inseguire il sogno del calcio percorreva centinaia di chilometri per allenarsi e Antonio lo accompagnava ovunque. Per risparmiare i soldi dell’albergo dormiva in macchina, aspettando che il nipote finisse gli allenamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Che regalo di Pedro Porro al nonno!
Che lezione alla Francia: Yamal non serve, Oyarzabal e Pedro Porro portano la Spagna in finaleLa Spagna ha vinto la semifinale dei Mondiali al Dallas Stadium, battendo la Francia.
Temi più discussi: In diretta Francia-Spagna 0-2: Pedro Porro raddoppia il vantaggio.; Mondiali, Porro a caldo dopo la finale: Abbiamo combattuto come animali; La Spagna spegne la Francia e vola in finale dei Mondiali; Spagna-Argentina 1-0, le pagelle: Ferran Torres (8) gol vittoria, Messi (4,5) spento, Cubarsì (7) mostruoso, Yamal (6) timido, Enzo...
Pedro Porro mantiene la sua promessa e consegna a suo nonno Antonio la medaglia di campione del mondo. Il calciatore ha condiviso sul suo profilo Instagram il momento in cui consegna la medaglia d'oro a suo nonno, Antonio Sauceda, dopo ave facebook
Primo gol in nazionale di Pedro Porro, la Spagna raddoppia al 66': Austria al tappetoNel momento migliore dell'Austria, la Spagna trova il gol del raddoppio. Segna uno dei meno attesi, Pedro Porro: azione insistita delle Furie Rosse, che girano da destra a sinistra. Cucurella serve Ba ... tuttomercatoweb.com
La Spagna si gode Pedro Porro: l'ascesa del laterale destro è costanteLa FIFA ripercorre il lungo cammino compiuto dal terzino spagnolo Pedro Porro, dalla sua città natale in Extremadura fino alla ribalta della Coppa del Mondo FIFA in Nord America. Pedro Porro si è ... fifa.com