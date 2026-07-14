La Spagna ha vinto la semifinale dei Mondiali al Dallas Stadium, battendo la Francia. La squadra francese ha mostrato una prestazione deludente, senza mai mettere in difficoltà gli avversari. La partita non ha mai avuto un momento di reale pericolosità per la porta avversaria. La Spagna si prepara così alla finale, grazie ai gol di Oyarzabal e Pedro Porro. La Francia si congeda dalla competizione senza vittorie in questa fase.

Non c'è mai stata partita al Dallas Stadium, è trionfo della Spagna nelle semifinali dei Mondiali. La Francia saluta la competizione con una prestazione deludente e a tratti disastrosa, non dando mai una reale sensazione di pericolosità nel giorno della sua festa nazionale. Finisce 2-0 per la Roja, che insegue e sogna il bis dopo la vittoria negli Europei grazie alle reti di Oyarzabal (22', rigore) e Pedro Porro (58'). Spagna in finale: ora l'Inghilterra o l'Argentina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Che lezione alla Francia: Yamal non serve, Oyarzabal e Pedro Porro portano la Spagna in finale

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