Che regalo di Pedro Porro al nonno!
Dopo la vittoria mondiale, Pedro Porro ha consegnato la medaglia al nonno. Il giocatore spagnolo ha deciso di regalargliela come ricordo, dopo che il nonno lo ha accompagnato spesso in viaggio per sostenere la sua carriera. La medaglia è stata consegnata in un momento di festa, senza commenti pubblici o dichiarazioni ufficiali. L’atto è stato condiviso sui social senza ulteriori dettagli.
Dopo la vittoria del Mondiale, il giocatore spagnolo regala la medaglia al nonno che lo ha sempre accompagnato in giro pur di realizzare il suo sogno di diventare calciatore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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