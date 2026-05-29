Alfonso Pedraza ha visitato il centro sportivo di Formello, segnando un primo passo verso il trasferimento alla Lazio. La società ha già mostrato interesse per il giocatore, che ha trascorso alcune ore nel quartier generale della squadra. L’attenzione si concentra ora sui prossimi sviluppi, mentre i tifosi discutono sui social e sui media riguardo alla possibile trattativa. Pedraza ha lasciato il centro sportivo senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

2026-05-29 11:52:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Neanche il tempo di salutare il Villarreal che Alfonso Pedraza ha già iniziato a respirare aria biancoceleste. Il primo acquisto estivo della Lazio è arrivato a Roma con largo anticipo rispetto all’inizio ufficiale della nuova stagione e ha scelto di immergersi subito nella sua nuova realtà. Mercoledì era nella Capitale, come certificato dalla foto all’Altare della Patria pubblicata sui social. Ieri invece il primo vero contatto con Formello, il centro sportivo che da luglio diventerà la sua nuova casa sotto la guida di Gattuso. Lazio, ecco Pedraza: l’arrivo in città e la visita a Formello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Pedraza stregato da Roma: subito una visita a Formello. La Lazio lo ha già conquistato

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