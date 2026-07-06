Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham | Sono molto felice di essere qui

Notizia in breve

Sandro Tonali è diventato ufficialmente un giocatore del Tottenham. La società ha confermato l’acquisto e il centrocampista ha espresso la sua soddisfazione, dichiarando di essere molto felice di essere arrivato nel club. La firma sul contratto è stata completata e l’annuncio è stato comunicato pubblicamente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto.