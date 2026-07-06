Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham | Sono molto felice di essere qui
Sandro Tonali è diventato ufficialmente un giocatore del Tottenham. La società ha confermato l’acquisto e il centrocampista ha espresso la sua soddisfazione, dichiarando di essere molto felice di essere arrivato nel club. La firma sul contratto è stata completata e l’annuncio è stato comunicato pubblicamente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui termini dell’accordo o sulla durata del contratto.
Sandro Tonali, è tutto vero ed ora anche ufficiale! E’ un nuovo giocatore del Tottenham: «Sono molto felice». Le sue prime parole. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Tottenham. Gli Spurs, come anticipato nei giorni scorsi, hanno chiuso l’intesa con il Newcastle per una cifra record per un calciatore italiano, pari a 116 milioni di euro bonus inclusi. Dopo il suo arrivo in Inghilterra, mancava solo l’annuncio del club londinese: Tonali vestirà la maglia del Tottenham e apre così un nuovo capitolo della sua carriera in Premier League. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno PRIME PAROLE TONALI – «Sono molto felice di essere qui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
TONALI TO MANCHESTER UNITED IS DONE! RED DEVILS FINALLY LAND THEIR DREAM MIDFIELDER!
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