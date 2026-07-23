È stata presentata una proposta di legge che vieta l’uso di smartphone, tablet e dispositivi digitali ai bambini sotto i tre anni. La normativa prevede anche un aumento dei supporti ai genitori a partire dalla gravidanza e l’istituzione di servizi per la prima infanzia privi di schermi. La proposta mira a tutelare i bambini da un’esposizione precoce alle tecnologie digitali.

Niente smartphone, tablet e dispositivi digitali sotto i tre anni, maggiore sostegno ai genitori fin dalla gravidanza e servizi per la prima infanzia senza schermi. La nuova proposta di legge per la tutela dello sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale dei bambini è stata presentata al Senato presso la sala Caduti di Nassirya. Nato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi – e promosso insieme alla Società italiana di pediatria e a Fondazione Terres des Hommes Italia Ets – il testo punta a introdurre linee guida nazionali sull’esposizione agli schermi dei bambini. La legge, sostenuta da parlamentari di tutti i gruppi politici,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - No al digitale prima dei 3 anni: la proposta di legge per tutelare i bambini

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