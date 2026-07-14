In Toscana, 143 autovelox sono stati approvati prima del 13 giugno 2017, data di riferimento del nuovo decreto ministeriale entrato in vigore il 12 luglio. Questi dispositivi sono soggetti a controlli e regolamentazioni specifiche stabilite dal nuovo decreto, che mira a regolamentare l’installazione e l’uso degli autovelox approvati prima di quella data. La normativa interessa dispositivi di vario tipo distribuiti sul territorio regionale.

Firenze, 14 luglio 2026 – Sono 143 gli autovelox presenti in Toscana che risultano approvati con un decreto precedente al 13 giugno 2017, la data spartiacque richiamata dal nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entrato in vigore il 12 luglio. Il dato emerge dal censimento nazionale dei dispositivi pubblicato dal ministero dei Trasporti, ordinando l’elenco degli apparecchi in base alla data del decreto di approvazione. Si tratta di u na stima dei dispositivi che, alla luce della nuova disciplina, potrebbero richiedere ulteriori verifiche nella nostra regione. La cifra però non è certa perché, come ci ha spiegato Sergio Bedessi, presidente del Cedus, il Centro documentazione sicurezza urbana e polizia locale, molti di quegli autovelox potrebbero già non essere più attivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Decreto autovelox, cosa cambia in Toscana: sotto la lente i 143 dispositivi approvati prima del giugno 2017

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Decreto autovelox, il decreto: stop a 850 dispositivi, da domani nuove regole nazionali. Cosa cambia per multe e tutor, la guidaDa domani entreranno in vigore nuove norme nazionali sugli autovelox, con il decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale.

Autovelox, il decreto: stop a 1.204 dispositivi, da domani nuove regole nazionali. Cosa cambia per multe e tutorDa domani entreranno in vigore nuove regole nazionali per gli autovelox, con lo stop a 1.

Temi più discussi: Decreto autovelox, cosa cambia da oggi: il provvedimento ne spegne uno su cinque, svolta dopo 34 anni; Autovelox, nuovo decreto: omologati e non omologati, cosa cambia da oggi; Nuovo decreto autovelox: ecco cosa cambia per le multe; Autovelox, da questa notte entra in vigore il nuovo decreto: ecco cosa cambia per gli automobilisti.

Autovelox: come sapere se una multa è valida e cosa cambia per le vecchie multe con il nuovo decreto dlvr.it/TTVs3g #AUTO #CAMION #autovelox #multa x.com

Decreto autovelox, cosa cambia in Toscana: sotto la lente i 143 dispositivi approvati prima del giugno 2017Il nuovo provvedimento ridisegna le regole per l'omologazione degli apparecchi di rilevazione della velocità. L'elaborazione del censimento del ministero individua quelli che potrebbero essere interes ... lanazione.it

Autovelox, regole più rigide con il nuovo decreto: cosa cambia per le multe e quando contestarleDecreto Autovelox, cosa cambia per le multe: il provvedimento introduce nuovi requisiti per i dispositivi e chiarisce quando una sanzione può essere contestata. notizie.it