pecori giraldi arriva la sosta recuperati 42 parcheggi per residenti e disabili

In viale Pecori Giraldi sono stati recuperati 42 posti auto destinati a residenti e disabili. La modifica segue lo spostamento del capolinea dei bus turistici in piazza Vittorio Veneto, nell’ambito dei lavori per la tramvia verso Bagno a Ripoli. La riqualificazione interessa un’area di Bellariva e si inserisce in un’operazione di riordino della sosta nel quartiere.

Con l’avanzare dei lavori della tramvia per Bagno a Ripoli arriva una piccola ma attesa novità per i residenti di Bellariva. In viale Pecori Giraldi, infatti, Palazzo Vecchio recupera 42 posti auto, resi disponibili dopo il trasferimento del capolinea dei bus turistici in piazza Vittorio Veneto. Un intervento che punta ad alleggerire almeno in parte le difficoltà di sosta che da mesi interessano il quartiere a causa del cantiere della linea tramviaria 3.2.1. Nel dettaglio, i nuovi stalli saranno così ripartiti: due posti riservati alle persone con disabilità, quindici parcheggi a sosta promiscua utilizzabili dai titolari di permesso Ztl e Zcs 1 e venticinque posti destinati ai residenti delle zone di sosta controllata Zcs 1 e Zcs 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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