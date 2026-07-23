Una vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di una persona, alla denuncia di 14 individui e al sequestro di sigarette e tabacco. Le forze dell’ordine hanno scoperto una fabbrica clandestina in cui venivano prodotti sigarette per un valore di circa cinque milioni di euro. L’operazione si è svolta tra le province di Caserta, Frosinone, Pavia e Cremona.

È di un arresto, 14 denunce e un ingente sequestro di sigarette e tabacco il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nelle province di Caserta, Frosinone, Pavia e Cremona, finalizzata al contrasto del contrabbando di tabacchi lavorati. L’attività, sviluppata in sinergia tra diversi reparti delle Fiamme Gialle, ha portato alla scoperta e allo smantellamento di una fabbrica clandestina in grado di produrre milioni di sigarette al giorno, oltre a un deposito utilizzato per lo stoccaggio delle materie prime. Operazione congiunta tra Caserta e Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pavia, contrabbando di sigarette per 5 milioni di euro: così venivano prodotte in una fabbrica clandestina

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Maxi blitz della Guardia di Finanza: scoperta fabbrica clandestina di sigarette

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