A Viterbo, le forze dell’ordine hanno sequestrato dieci tonnellate di tabacco e arrestato due persone in un’operazione contro una fabbrica clandestina di sigarette. La struttura, nascosta in un ex opificio, è stata scoperta e smantellata da Carabinieri e Guardia di Finanza. L’indagine ha portato al sequestro del materiale e alle detenzioni.

È di due arresti e dieci tonnellate di tabacco sequestrate il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine a Viterbo. Una fabbrica clandestina di sigarette, nascosta all’interno di un ex opificio, è stata smantellata grazie all’intervento coordinato di Carabinieri e Guardia di Finanza. L’attività illecita avrebbe causato un danno milionario all’Erario, eludendo il pagamento delle accise sui tabacchi lavorati. Scoperta la fabbrica clandestina in un ex opificio Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dai militari dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Viterbo, appartenenti alle rispettive Compagnie di Civita Castellana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Scovata a Viterbo una fabbrica clandestina di sigarette, come funzionava: sequestrate 10 tonnellate di tabacco

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La fabbrica delle sigarette di contrabbando

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