Paura per Wanda Nara i ladri svaligiano la villa in Italia mentre in casa ci sono i figli
I ladri hanno svaligiato una villa in Italia mentre i figli erano presenti in casa. La notizia è stata comunicata mentre l’imprenditrice argentina si trovava a New York per un evento legato alla finale dei Mondiali 2026. Dopo la chiamata, ha interrotto gli impegni e preso il primo volo disponibile per tornare in Italia e verificare le condizioni dei figli. Non sono stati forniti dettagli sul bottino o sulla presenza di eventuali feriti.
La notizia è arrivata mentre l’imprenditrice e showgirl argentina era a New York per un impegno di lavoro legato alla finale dei Mondiali 2026. Appena ricevuta la chiamata, Wanda Nara ha interrotto gli impegni e preso il primo volo per tornare in Italia e accertarsi che i ragazzi stessero tutti bene. Nella villa si trovavano Valentino, 16 anni, Costantino, 14, Benedicto, 12, Francesca, 10, e Isabella, 8. A dare l’allarme è stata proprio la nonna, che ha chiamato le forze dell’ordine dopo essersi accorta dell’irruzione. Fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto ferito, anche se lo spavento è stato grande. A rassicurare chi aveva seguito con apprensione la vicenda è intervenuto anche Maxi Lopez, che in quei giorni si trovava a New York insieme all’ex compagna per l’evento legato alla finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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