I ladri hanno svaligiato una villa in Italia mentre i figli erano presenti in casa. La notizia è stata comunicata mentre l’imprenditrice argentina si trovava a New York per un evento legato alla finale dei Mondiali 2026. Dopo la chiamata, ha interrotto gli impegni e preso il primo volo disponibile per tornare in Italia e verificare le condizioni dei figli. Non sono stati forniti dettagli sul bottino o sulla presenza di eventuali feriti.

La notizia è arrivata mentre l’imprenditrice e showgirl argentina era a New York per un impegno di lavoro legato alla finale dei Mondiali 2026. Appena ricevuta la chiamata, Wanda Nara ha interrotto gli impegni e preso il primo volo per tornare in Italia e accertarsi che i ragazzi stessero tutti bene. Nella villa si trovavano Valentino, 16 anni, Costantino, 14, Benedicto, 12, Francesca, 10, e Isabella, 8. A dare l’allarme è stata proprio la nonna, che ha chiamato le forze dell’ordine dopo essersi accorta dell’irruzione. Fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto ferito, anche se lo spavento è stato grande. A rassicurare chi aveva seguito con apprensione la vicenda è intervenuto anche Maxi Lopez, che in quei giorni si trovava a New York insieme all’ex compagna per l’evento legato alla finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Vanityfair.it - Paura per Wanda Nara, i ladri svaligiano la villa in Italia mentre in casa ci sono i figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ladri nella villa di Wanda Nara a Galliate mentre lei era a New York: i cinque figli erano in casa con la nonna. La showgirl: “Sono andati dritti in camera mia”Durante un viaggio a New York, la showgirl ha scoperto che ladri avevano saccheggiato la sua villa di Galliate, vicino a Milano.

Wanda Nara, furto nella villa in Italia mentre i figli erano in casa: cosa è successoWanda Nara è rientrata in Italia dopo aver scoperto che la sua villa in Lombardia era stata presa di mira dai ladri mentre i figli erano in casa.

Temi più discussi: Furto in casa di Wanda Nara a Galliate, momenti di paura per i figli; Paura per Wanda Nara: furto nella casa con i figli e la mamma; Incubo per Wanda Nara, svaligiata la villa in Italia mentre in casa ci sono i figli: l'ipotesi inquietante dietro la rapina; Wanda Nara, che spavento! Ladri nella sua villa mentre i suoi 5 figli guardavano la finale mondiale.

Furto in casa di Wanda Nara a Galliate, momenti di paura per i figli dlvr.it/TTfM46 @LaStampa x.com

Paura per Wanda Nara, i ladri svaligiano la villa in Italia mentre in casa ci sono i figliL’imprenditrice argentina era a New York per un impegno di lavoro. Gli inquirenti stanno valutando la possibilità che i malviventi siano stati aiutati da una talpa che conosceva la disposizione dell ... vanityfair.it

Momenti di paura per Wanda Nara: ladri si intrufolano in casa sua mentre ci sono solo i suoi figliUltime notizie e sport dalla Svizzera e dall'estero, politica, meteo, persone e livestream - Login Webmail per Bluewin E-Mail ... bluewin.ch