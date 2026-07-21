Wanda Nara furto nella villa in Italia mentre i figli erano in casa | cosa è successo

Wanda Nara è rientrata in Italia dopo aver scoperto che la sua villa in Lombardia era stata presa di mira dai ladri mentre i figli erano in casa. La showgirl e content creator argentina si trovava negli Stati Uniti al momento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o furti specifici.

Brutta disavventura per Wanda Nara. La showgirl e content creator argentina si trovava negli Stati Uniti quando è stata costretta a rientrare d’urgenza in Italia dopo aver appreso che la sua villa di Galliate, nella campagna lombarda, era stata presa di mira dai ladri. A rendere la vicenda ancora più preoccupante è il fatto che, al momento del furto, all’interno della proprietà si trovavano i suoi cinque figli insieme alla nonna materna, Nora Colosimo. Nara era a New York per seguire la finale dei Mondiali per Club e per alcuni impegni di lavoro quando ha ricevuto la telefonata che le ha cambiato i piani. Dopo l’allarme lanciato dalla madre, ha preso il primo volo disponibile per l’Italia insieme all’ ex marito Maxi Lopez, padre dei tre figli maggiori. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Ojo q Wanda Nara denuncio un robo en su casa de Milan (vecinos de Milán dicen q es mentira),y q entre las cosas robadas, CASUALMENTE ESTABAN LOS PASAPORTES DE SUS HIJAS, que tienen un pedido d RI en curso. @minGiustizia Occhio che Wan x.com

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