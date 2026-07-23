Paura per Andrea Dal Corso | Ha subito un grave incidente uno schianto frontale inevitabile Giorni di choc profondo entrambe le braccia ingessate Il racconto dall’ospedale e il messaggio di Teresa Langella
Andrea Dal Corso ha subito un grave incidente stradale, con uno schianto frontale che ha causato ingessature a entrambe le braccia. L’incidente ha lasciato un segno visibile sul veicolo coinvolto, con la parte anteriore sinistra distrutta e gli airbag esplosi. Dopo l’accaduto, Dal Corso e Teresa Langella hanno interrotto temporaneamente la comunicazione sui social. Il racconto dall’ospedale ha confermato il trauma e il periodo di choc che sta attraversando.
Un’automobile blu con la parte anteriore sinistra ridotta a un groviglio di lamiere e gli airbag completamente esplosi. È l’immagine, cruda e inequivocabile, che certifica il motivo dell’improvviso e prolungato silenzio social di Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La coppia, una delle più amate e longeve nate sotto i riflettori del dating show Uomini e Donne, ha attraversato giorni di angoscia a causa di un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto l’imprenditore veneto circa una settimana fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Paura per Andrea Dal Corso: «Ho avuto un grave incidente frontale»
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