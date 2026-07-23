Andrea Dal Corso ha subito un grave incidente stradale, con uno schianto frontale che ha causato ingessature a entrambe le braccia. L’incidente ha lasciato un segno visibile sul veicolo coinvolto, con la parte anteriore sinistra distrutta e gli airbag esplosi. Dopo l’accaduto, Dal Corso e Teresa Langella hanno interrotto temporaneamente la comunicazione sui social. Il racconto dall’ospedale ha confermato il trauma e il periodo di choc che sta attraversando.

Un’automobile blu con la parte anteriore sinistra ridotta a un groviglio di lamiere e gli airbag completamente esplosi. È l’immagine, cruda e inequivocabile, che certifica il motivo dell’improvviso e prolungato silenzio social di Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La coppia, una delle più amate e longeve nate sotto i riflettori del dating show Uomini e Donne, ha attraversato giorni di angoscia a causa di un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto l’imprenditore veneto circa una settimana fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura per Andrea Dal Corso: “Ha subito un grave incidente, uno schianto frontale inevitabile. Giorni di choc profondo, entrambe le braccia ingessate”. Il racconto dall’ospedale e il messaggio di Teresa Langella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paura per Andrea Dal Corso: «Ho avuto un grave incidente frontale»

Notizie e thread social correlati

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, paura dopo un grave incidente: “Ho entrambe le braccia ingessate”Andrea Dal Corso, ex protagonista di Uomini e Donne, ha riportato fratture multiple alle braccia dopo un incidente stradale avvenuto una settimana fa.

Andrea Dal Corso ha subito un grave incidente stradale: “Ho entrambe le braccia ingessate, dovrò operarne una”Andrea Dal Corso ha avuto un incidente frontale in auto, che gli ha causato entrambe le braccia ingessate.

Temi più discussi: Paura per Andrea Dal Corso: Ho avuto un grave incidente frontale. Il marito di Teresa Langella in ospedale; Andrea Dal Corso, grave incidente: Teresa Langella racconta lo shock profondo; Andrea Dal Corso coinvolto in un violento incidente stradale: Impatto frontale. Forse dovrò operarmi; Teresa Langella e Andrea Dal Corso, grave incidente stradale per la coppia.

INCIDENTE E PAURA PER ANDREA DAL CORSO Andrea Dal Corso rompe il silenzio dopo il grave incidente frontale: mostra le braccia ingessate e racconta cosa è successo. Teresa Langella pubblica anche la foto #AndreaDalCorso #TeresaLangella x.com

Grave incidente stradale per Andrea Dal Corso: le sue parole e quelle di Teresa Langella reddit

Andrea Dal Corso, paura per l'ex volto di Uomini e Donne: grave incidente frontale. Teresa Langella sotto shockPaura per Andrea Dal Corso. L'ex protagonista di Uomini e Donne , oggi marito di Teresa Langella , ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto una ... torresette.news

Andrea Dal Corso coinvolto in un violento incidente stradale: Impatto frontale. Forse dovrò operarmiAndrea Dal Corso, ex volto di Uomini e Donne, si mostra in ospedale dopo uno scontro d'auto avvenuto una settimana fa ... fanpage.it