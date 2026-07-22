Andrea Dal Corso ha avuto un incidente frontale in auto, che gli ha causato entrambe le braccia ingessate. Deve sottoporsi a un intervento chirurgico su una delle due. La moglie ha riferito che la famiglia ha vissuto giorni di shock e si è presa del tempo per elaborare l’accaduto e prendersi cura di lui. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni di salute attuali.

"Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l'uno dell'altra" racconta Teresa Langella, moglie di Andrea Dal Corso “Ho subito un grave incidente frontale in auto.Ho passato momenti davvero difficili”cosìAndrea Dal Corsoesordisce sui social, raccontando ciò che gli è accaduto circauna settimana fa. L’ex tronista diUomini e Donneha pubblicato alcune stories su Instagram in cui mostra le sue condizioni, comunicando così ai fan di essere stato coinvolto in un violento impatto in auto. Così facendo, il giovane eTeresa Langella,sua moglie, rompono quel silenzio che era calato da diversi giorni sui rispettivi profili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea Dal Corso ha subito un grave incidente stradale: “Ho entrambe le braccia ingessate, dovrò operarne una”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paura per Andrea Dal Corso: «Ho avuto un grave incidente frontale»

Notizie e thread social correlati

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, grave incidente stradale per la coppiaUna settimana fa, Andrea Dal Corso, ex protagonista di programmi televisivi, ha subito un grave incidente stradale insieme alla compagna.

Uomini e Donne, grave incidente per Andrea Dal Corso: dinamica e come staUn uomo coinvolto in un grave incidente ha comunicato sui social di aver subito ferite e di aver ricevuto cure mediche.

Temi più discussi: Gentilezza in prestito, presentato a Termoli il libro intervista di Antonello Barone con Andrea Di Vincenzo (Prestiter); L’ospedale Sant’Andrea resti una priorità; Entro fine mese Andrea Gazzoli si dimetterà dal ruolo di amministratore delegato dello Spezia; Temptation Island, la crisi di Andrea e Iris diventa un caso social: la reazione del pubblico.

Il posto orario associato a un contratto fino al 30 giugno corrisponde sempre a una cattedra completa? Sul tema è intervenuto Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, x.com

Paura per Andrea Dal Corso: Ho avuto un grave incidente frontale. Il marito di Teresa Langella in ospedaleUna settimana di silenzio, poi la foto dall’ospedale e il racconto di quei giorni difficili. Andrea Dal Corso ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare ai suoi follower il motivo ... ilmattino.it

Andrea Dal Corso coinvolto in un violento incidente stradale: Impatto frontale. Forse dovrò operarmiAndrea Dal Corso, ex volto di Uomini e Donne, si mostra in ospedale dopo uno scontro d'auto avvenuto una settimana fa ... fanpage.it