Andrea Dal Corso, ex protagonista di Uomini e Donne, ha riportato fratture multiple alle braccia dopo un incidente stradale avvenuto una settimana fa. Teresa Langella, coinvolta nel sinistro, ha entrambe le braccia ingessate. Nessuna informazione è stata diffusa sulle cause dell’incidente o sulle condizioni di salute attuali dei due. La vicenda si è verificata in un momento di grande preoccupazione per i diretti interessati.

Momenti di grande paura per Andrea Dal Corso, ex protagonista di Uomini e Donne, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto una settimana fa. A rendere pubblica la notizia è stata la moglie Teresa Langella, che sui social ha condiviso la foto dell’auto gravemente danneggiata, spiegando il motivo della loro assenza dagli ultimi giorni. “La settimana scorsa la nostra vita si è fermata per qualche istante. Andrea ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l’uno dell’altra”, ha scritto l’ex tronista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Teresa Langella e Andrea Dal Corso, paura dopo un grave incidente: “Ho entrambe le braccia ingessate”

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Paura per Andrea Dal Corso: «Ho avuto un grave incidente frontale»

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