paul anthony kelly ha un trucco infallibile per diventare biondo platino

Un uomo ha rivelato di aver usato un metodo specifico per ottenere un biondo platino. Ha applicato una serie di prodotti chimici sulla propria chioma, seguendo una procedura dettagliata. Dopo aver lasciato agire la miscela per il tempo indicato, ha risciacquato e asciugato i capelli. La sua tecnica ha portato a un colore uniforme e brillante, senza evidenti danni ai capelli.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Abbiamo imparato a conoscere e ad amare Paul Anthony Kelly con i capelli castani. Che interpretasse JFK Jr in Love Story o che facesse il suo ingresso al Met Gala, quella ricca chioma color cioccolato è diventata parte integrante del suo look. Beh, ora non più. A pochi mesi dalla conclusione della serie di successo della FX, Kelly è passato al suo prossimo progetto, American Horror Story: Penthouse. In questi giorni, durante le riprese al Washington Square Park di New York, l’attore canadese è stato avvistato con una nuova chioma bionda ossigenata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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