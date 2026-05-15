Paul Anthony Kelly e quel commento su Beyoncé che ha diviso il web

Durante il red carpet del Met Gala 2026, un’icona del mondo dello spettacolo ha fatto un commento sulla musica di Beyoncé, scatenando reazioni contrastanti online. La domanda, apparentemente semplice, ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social, portando a discussioni e dibattiti tra chi apprezza l’artista e chi, invece, si mostra più critico. La dichiarazione ha diviso il pubblico, generando un acceso scambio di opinioni tra sostenitori e detrattori.

Paul Anthony Kelly, protagonista della serie Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, ha debuttato sul red carpet del Met Gala 2026. Ha ammesso che, quando ha ricevuto l’invito, ha provato svariate emozioni, dalla paura all’entusiasmo, e che, per smorzare la tensione, la mattina stessa dell’evento si è concesso una corsetta. Neanche un overthinker professionista avrebbe potuto anticipare che, a metterlo in difficoltà al Met Gala, sarebbe stata una banale domanda su Beyoncé: «Qual è la tua canzone preferita della cantante?». Una richiesta che sembra campata in aria ma che è collegata al fatto che Queen B sia tornata all’evento dopo dieci anni, vestendo i panni di co-chair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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