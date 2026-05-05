Al Met Gala 2026, Paul Anthony Kelly ha scelto di indossare un orologio di lusso molto discreto, in contrasto con l’eccesso di abbigliamento e accessori che caratterizzano l’evento. La sua presenza è stata notata anche per questa scelta di sobrietà, che ha attirato l’attenzione di fotografi e partecipanti. Kelly ha optato per un look che puntava a distinguersi senza apparire troppo appariscente, mantenendo uno stile semplice e raffinato.

Paul Anthony Kelly si è presentato al Met Gala 2026 con un’idea ben precisa: non competere con lo sfarzo che aveva attorno. In una serata in cui quasi tutto cerca di catturare l’attenzione, la sua presenza ha scelto un’altra strada, più misurata e concentrata sulla costruzione di un look completo. Il Met spinge sempre verso l’eccesso, ma rivela anche chi possiede davvero un senso dello stile. Non è una questione di “fare vedere il di più”, ma di sapere scegliere e Paul Anthony Kelly in questo senso si muove con naturalezza. Il suo smoking in velluto bordeaux con risvolti neri è la base. Il colore ha profondità, reagisce bene alla luce del tappeto rosso senza perdere eleganza.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Paul Anthony Kelly ha indossato al Met Gala 2026 l'orologio di lusso discreto che tutti desiderano

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