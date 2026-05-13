A Bologna, la situazione del passante autostradale rimane bloccata, con le autorità regionali che chiedono un intervento diretto da parte del governo. La Regione afferma di essere ostaggio di opere ferme, mentre le questioni legate alla realizzazione continuano a essere oggetto di ritardi e rimpalli di responsabilità tra diversi livelli di amministrazione. La prorogata incertezza prosegue senza una soluzione immediata all’orizzonte.

Bologna, 13 maggio 2026 – Più che uno stallo alla messicana, pare uno stallo all’italiana, dove le lungaggini burocratiche e il rimpallo di responsabilità continuano a farla da padroni. Quello sul Passante, i cui lavori sarebbero ancora bloccati per mancanza di finanziamenti nazionali, è sicuramente uno stallo per Irene Priolo: l’assessora regionale ai Trasporti e alle Infrastruttura sferza il Governo rispondendo in in aula durante il Question time a una domanda del consigliere Marco Mastacchi (‘Rete civica’), che ha compulsato Viale Aldo Moro per avere informazioni sullo stato di avanzamento dell’opera, sul cronoprogramma e sui costi complessivi del progetto del nodo autostradale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passante di Bologna, stallo senza uscita. La Regione: “Il Governo ci convochi, siamo ostaggio di opere ferme”

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Il tram di Bologna non convince

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