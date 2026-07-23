Paredes l’uomo che ha portato Spagna-Argentina oltre la finale

Durante il Mondiale, Paredes ha giocato un ruolo chiave nel passaggio tra la fase a eliminazione diretta e la finale. La partita ha segnato anche il congedo di Messi, al suo ultimo torneo, mentre Yamal ha debuttato come capitano. La competizione si è conclusa con la vittoria di una delle due nazionali, lasciando in eredità momenti di grande risonanza.

Il Mondiale è terminato, oltre alle novità e alle polemiche ha lasciato un momento carico di significato. Il destino ha voluto che ci fosse il passaggio di consegne tra Messi, al suo ultimo ballo, e Yamal, al suo primo capitolo. Una finale che però non si è conclusa nell’arco dei 120 minuti, protraendosi anche fuori dal campo arrivando ad essere oggetto di discussione nelle nostre case. La finale del Mondiale rimarrà per sempre tra gli eventi sportivi più spettacolari, questa partita però, non è stata memorabile tanto per ciò che si è visto in campo, con l’Argentina che ha provato fin da subito e nel secondo tempo con l’ingresso di Paredes, ad innervosire gli avversari, cercando di ostacolare il marchio di fabbrica degli spagnoli, il tiki-taka. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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