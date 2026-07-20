Dopo il fischio finale della finale mondiale tra Spagna e Argentina, giocata nella notte di domenica e vinta dagli spagnoli, si è scatenata una rissa tra i giocatori. Video diffusi mostrano momenti di tensione con alcuni calciatori coinvolti in scontri fisici, tra cui Messi e Paredes, apparsi molto arrabbiati. La contesa è proseguita sul campo, con spintoni e urla, prima di essere separata dagli ufficiali.

La finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, vinta dagli spagnoli nella notte di domenica, è stata segnata da una violenta rissa scoppiata subito dopo il fischio finale. Protagonista dell'episodio è stato Leandro Paredes, espulso dall'arbitro Vincic per aver aggredito alcuni giocatori della Spagna, tra cui Eric Garcia, Pedri e Gavi. Alla luce della gravità dei fatti, è probabile che il centrocampista vada incontro a una squalifica più pesante rispetto alla sola espulsione. Qui di seguito il video della scazzottata. Crazy scenes at full time. #worldcupwithmicky #fifaworldcup pic.twitter.com4h0ggz307a — Micky Jnr (@MickyJnr) July 19, 2026 Sulle cause della rissa le versioni sono contrastanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spagna-Argentina finisce in rissa. La (presunta) provocazione a Messi e Paredes furioso | VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paredes perde la testa, scatta la rissa dopo la fine di Spagna-Argentina: scene vergognoseDopo la fine della partita tra Spagna e Argentina, il centrocampista argentino ha iniziato una rissa, mettendo le mani al collo di un avversario e...

Pedri (forse) provoca e parte la rissa da saloon: Paredes si fionda su mezza Spagna e viene espulsoLeandro Paredes è stato espulso dopo aver aggredito Eric Garcia, Pedri e Gavi al termine della partita.

Temi più discussi: Spagna - Argentina (1-0) Mondiali 2026; Trionfo della Spagna, batte l'Argentina e conquista il Mondiale americano; Spagna-Argentina 1-0: segna Ferran Torres, la nazionale di De La Fuente campione del mondo; Messi, la più malinconica delle partite: non si accende e finisce in pianto. Ma come lui, nessuno più.

Ferran #Torres piega l' #Argentina: la #Spagna è campione del Mondo Match bloccato, finisce 1-0. Rosso per #EnzoFernández, epilogo triste per #Messi @pietrolaporta03 #mundialdefútbol2026 #Mondiali #ASRoma x.com

Spagna-Argentina finisce in rissa, il video. La (presunta) provocazione a Messi e Paredes furiosoLa finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, vinta dagli spagnoli nella notte di domenica, è stata segnata da una violenta rissa scoppiata ... iltempo.it

Rissa nel finale di Spagna-Argentina: a innescarla è stato un pugno di Nahuel Molina a RodriEmergono nuovi dettagli sulla maxi rissa scoppiata al termine della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. tuttomercatoweb.com