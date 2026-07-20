Spagna-Argentina finisce in rissa La presunta provocazione a Messi e Paredes furioso | VIDEO
Dopo il fischio finale della finale mondiale tra Spagna e Argentina, giocata nella notte di domenica e vinta dagli spagnoli, si è scatenata una rissa tra i giocatori. Video diffusi mostrano momenti di tensione con alcuni calciatori coinvolti in scontri fisici, tra cui Messi e Paredes, apparsi molto arrabbiati. La contesa è proseguita sul campo, con spintoni e urla, prima di essere separata dagli ufficiali.
La finale del Mondiale tra Spagna e Argentina, vinta dagli spagnoli nella notte di domenica, è stata segnata da una violenta rissa scoppiata subito dopo il fischio finale. Protagonista dell'episodio è stato Leandro Paredes, espulso dall'arbitro Vincic per aver aggredito alcuni giocatori della Spagna, tra cui Eric Garcia, Pedri e Gavi. Alla luce della gravità dei fatti, è probabile che il centrocampista vada incontro a una squalifica più pesante rispetto alla sola espulsione. Qui di seguito il video della scazzottata. Crazy scenes at full time. #worldcupwithmicky #fifaworldcup pic.twitter.com4h0ggz307a — Micky Jnr (@MickyJnr) July 19, 2026 Sulle cause della rissa le versioni sono contrastanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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