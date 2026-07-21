Indagine FIFA sulla rissa finale Spagna-Argentina | le possibili pesanti squalifiche per Paredes e Molina

La FIFA ha avviato un’indagine sulla rissa scoppiata dopo la finale tra Spagna e Argentina. La violenta colluttazione, coinvolgendo giocatori e staff, è avvenuta immediatamente dopo la fine dell’incontro. La Commissione Disciplinare sta valutando le eventuali sanzioni per i giocatori coinvolti, in particolare per due calciatori che potrebbero ricevere pesanti squalifiche. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, portando alla luce comportamenti non conformi alle norme sportive.

Dopo la vergognosa rissa nel post partita della finale Spagna-Argentina, innescata dai giocatori e dallo staff di Pochettino, la Commissione Disciplinare FIFA ha aperto un'inchiesta. Previsti provvedimenti duri: chi rischia di più sono Paredes e Molina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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FIFA Investigates Argentina After Falklands Banner Stuns England Fans

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Un folle gesto da cui è nata tutta la rissa tra argentini e spagnoli e su cui la FIFA ha annunciato di aver aperto un'indagine x.com

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