Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici interrompe la domanda di un giornalista rivolta al neoacquisto viola Alex Jimenez nel corso della sua conferenza di presentazione. A maggio l'ex Milan era finito fuori rosa al Bournemouth dopo che sui social erano circolati degli screenshot che ritraevano uno?scambio di messaggi tra il calciatore e una ragazza minorenne con il presunto intento di convincerla a uscire per un appuntamento. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Paratici risponde al giornalista: "La tua è una domanda di calcio?"

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The Boys 5, l'autore risponde a una domanda insistente dei fan sul finaleL'autore della serie ha risposto a una domanda frequente dei fan riguardo al finale della quinta stagione.

Argomenti più discussi: Calamai: Il grande merito di Paratici è che sta restituendo appeal alla Fiorentina agli occhi dei giocatori; Dolci: Con Paratici sono i giocatori che vogliono venire in viola; Un giornalista ivoriano riaccende il caso Oulaï: Coinvolto in qualcosa più grande di lui; Bucchioni: Ricordiamoci che Kean guadagna cinque milioni, lo spogliatoio si è incrinato anche per questo.

solo per chiarezza, la Fiorentina per Tolu ha presentato due offerte scritte. Poi ovviamente fa il suo gioco Paratici come tutti, ma le offerte erano scritte e ufficiali entrambe. Come vedi anche Liam le riporta ed è il giornalista di riferimento del Wolverhampton. Un x.com