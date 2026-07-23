Paratici risponde al giornalista | La tua è una domanda di calcio?
Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici interrompe la domanda di un giornalista rivolta al neoacquisto viola Alex Jimenez nel corso della sua conferenza di presentazione. A maggio l'ex Milan era finito fuori rosa al Bournemouth dopo che sui social erano circolati degli screenshot che ritraevano uno?scambio di messaggi tra il calciatore e una ragazza minorenne con il presunto intento di convincerla a uscire per un appuntamento. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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The Boys 5, l'autore risponde a una domanda insistente dei fan sul finaleL'autore della serie ha risposto a una domanda frequente dei fan riguardo al finale della quinta stagione.
Argomenti più discussi: Calamai: Il grande merito di Paratici è che sta restituendo appeal alla Fiorentina agli occhi dei giocatori; Dolci: Con Paratici sono i giocatori che vogliono venire in viola; Un giornalista ivoriano riaccende il caso Oulaï: Coinvolto in qualcosa più grande di lui; Bucchioni: Ricordiamoci che Kean guadagna cinque milioni, lo spogliatoio si è incrinato anche per questo.
Questioni extra campo per Jimenez? Paratici stoppa tutto Siamo qui per parlare di calcio, ha ricordato il ds durante la presentazione del terzino spagnolo, sospeso nelle ultime settimane al Bournemouth per via di una questione che esula dal calcio giocato facebook
solo per chiarezza, la Fiorentina per Tolu ha presentato due offerte scritte. Poi ovviamente fa il suo gioco Paratici come tutti, ma le offerte erano scritte e ufficiali entrambe. Come vedi anche Liam le riporta ed è il giornalista di riferimento del Wolverhampton. Un x.com