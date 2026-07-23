Paratici risponde al giornalista | La tua è una domanda di calcio?

Da video.gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici interrompe la domanda di un giornalista rivolta al neoacquisto viola Alex Jimenez nel corso della sua conferenza di presentazione. A maggio l'ex Milan era finito fuori rosa al Bournemouth dopo che sui social erano circolati degli screenshot che ritraevano uno?scambio di messaggi tra il calciatore e una ragazza minorenne con il presunto intento di convincerla a uscire per un appuntamento. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Argomenti più discussi: Calamai: Il grande merito di Paratici è che sta restituendo appeal alla Fiorentina agli occhi dei giocatori; Dolci: Con Paratici sono i giocatori che vogliono venire in viola; Un giornalista ivoriano riaccende il caso Oulaï: Coinvolto in qualcosa più grande di lui; Bucchioni: Ricordiamoci che Kean guadagna cinque milioni, lo spogliatoio si è incrinato anche per questo.

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