Simona Ventura direttrice per un giorno al Resto del Carlino | lascia la tua domanda

Bologna, 8 giugno 2026 – Proseguono le celebrazioni per i 140 anni de il Resto del Carlino con un nuovo e attesissimo appuntamento dell’iniziativa Direttore per un giorno. Dopo il successo degli incontri che hanno visto protagonisti Antonio Patuelli, Nek, Il Volo e Mika, mercoledì sarà Simona Ventura a guidare simbolicamente la redazione del quotidiano nella sede storica di via Mattei a Bologna. La popolarissima conduttrice e volto simbolo della televisione italiana affiancherà i giornalisti nel corso della riunione , partecipando attivamente alla scelta e al commento dei contenuti del giorno, portando la sua cifra stilistica fatta di energia, ironia e profonda conoscenza del mondo dello spettacolo e del costume. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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