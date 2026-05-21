L'autore della serie ha risposto a una domanda frequente dei fan riguardo al finale della quinta stagione. In particolare, ha chiarito perché il personaggio di Soldatino, interpretato da Jensen Ackles, non sia presente in quella puntata. La spiegazione è arrivata attraverso un'intervista, in cui sono stati forniti dettagli sulla scelta narrativa e sulla presenza del personaggio nel corso della stagione. La questione ha suscitato curiosità tra gli spettatori, che avevano notato l'assenza del protagonista.

Erik Kripke ha spiegato il motivo dell'assenza di Soldatino, interpretato da Jensen Ackles, nella puntata conclusiva della serie, lasciando il suo destino apparentemente sospeso All'indomani della messa in onda del finale della serie, il creatore di The Boys Eric Kripke ha rivelato perché Soldatino non è comparso nell'episodio conclusivo. Lo showrunner ha inoltre accennato al modo in cui il prossimo spin-off affronterà le questioni lasciate in sospeso dalla serie principale, fornendo magari una risposta a ciò che è rimasto in sospeso. The Boys, l'assenza di Soldatino spiegata Kripke ha confermato a ScreenRant che l'assenza di Soldatino dal finale di The Boys è stata una scelta intenzionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5, l'autore risponde a una domanda insistente dei fan sul finale

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