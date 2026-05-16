Dramma nel salernitano | donna operata alla trachea muore per arresto cardiaco
Una donna di Cava de’ Tirreni è deceduta nelle ultime ore dopo un intervento chirurgico alla trachea eseguito tra un ospedale locale e l’Università Vanvitelli di Napoli. La paziente, ricoverata in condizioni molto gravi, era stata sottoposta all’operazione nei giorni scorsi. Nonostante le cure e il delicato intervento, il suo stato di salute si è aggravato e si è verificato un arresto cardiaco, che non ha lasciato scampo.
A nulla è valso il delicato intervento chirurgico eseguito nei giorni scorsi tra gli ospedali di Nocera Inferiore e l’Università Vanvitelli di Napoli: la donna di Cava de’ Tirreni ricoverata in condizioni gravissime è deceduta nelle ultime ore. La paziente era stata sottoposta a un’operazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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