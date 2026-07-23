Il nuovo direttore tecnico della Figc ha annunciato di aver parlato con i tecnici Guardiola e Ancelotti. Ha anche riferito che stanno aspettando una risposta da parte di chi sarà scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale. La dichiarazione è stata fatta durante una conferenza stampa in Lega Calcio, dopo un incontro con i club di Serie A. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di una decisione definitiva.

Il nuovo direttore tecnico della Figc, Paolo Maldini. si è presentato così in conferenza stampa in Lega Calcio dopo l'incontro con i club di Serie A.: "L'ideale sarebbe nominare il nuovo ct entro questa settimana, ma ancora di più aspettare la persona che noi realmente vogliamo. C'è fretta ma dentro di noi nemmeno tanta". Maldini ha poi aggiunto: “Non possiamo dare notizie su quello che sta succedendo, avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi, ma non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Ancelotti prima di parlare con Pep Guardiola. Ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, ma bisogna verificare la disponibilità generale". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Maldini: “Aspettiamo la risposta di chi vogliamo come ct. Abbiamo parlato con Guardiola e Ancelotti”

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