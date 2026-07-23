. Il mondo di “Ballando con le Stelle” si prepara a un cambiamento importante in vista della nuova edizione 2026. Dopo anni di presenza costante nel programma di Rai1, uno dei volti più amati dello show non farà più parte del cast. La notizia, circolata nelle ultime ore, ha subito acceso il dibattito tra i fan del dance show di Milly Carlucci. Chi lascia davvero il programma. Si tratta di Paolo Belli, storico protagonista di “Ballando con le Stelle” fin dalla sua prima edizione. Dopo essersi messo in gioco come ballerino in coppia con Anastasia Kuzmina nella scorsa stagione, per lui si pensava a un ritorno nei panni di inviato dalla “Sala delle Stelle”. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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© Urbanpost.it - Paolo Belli fuori da Ballando con le Stelle 2026: le ragioni dietro la scelta

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