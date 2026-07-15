Chi è Paolo Belli | dai Ladri di biciclette a Ballando con le stelle

Il 15 luglio 2026, a Ravenna, è stato riferito che nel 1990 Paolo Belli ha pubblicato la canzone “Sotto questo sole” con Francesco Baccini, che ha vinto al Festivalbar. In quell’anno, la canzone è diventata molto popolare e ha contribuito a consolidare la sua carriera musicale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri eventi o attività legate a Belli in quel periodo.

Ravenna, 15 luglio 2026 – Se c’è un anno più indimenticabile di tutti gli altri nella vita di Paolo Belli è il 1990. Mentre sognavamo di vincere il Mondiale, esplose una delle sue canzoni più iconiche, “Sotto questo sole”, che cantava con Francesco Baccini e che trionfò al Festivalbar. “Sotto questo sole, bello pedalare, sì, ma c’è da sudare” fu il ritornello dell’estate insieme alle Notti magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato che accompagnarono i gol di Totò Schillaci e il sogno azzurro. Tutto cominciò con i “Ladri di biciclette”. Belli pedala nel mondo della musica almeno dal 1983, quando fondò i “Ladri di biciclette” di cui è stato leader fino al 1991, anno in cui iniziò la carriera da solista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Paolo Belli canta Bellissima - San Marino Song Contest

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