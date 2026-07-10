L’uscita di Selvaggia Lucarelli da Ballando con le Stelle continua a far discutere: Paolo Belli interviene, spiega perché lasciare il programma potrebbe essere stato un grande errore e ridimensiona il peso dei singoli giurati. Leggi anche: Ballando con le stelle, una famosa showgirl dice no a Milly Carlucci: non scenderà in pista! Ecco chi è e perché ha rifiutato L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle continua ad alimentare commenti, indiscrezioni e interrogativi sul futuro del programma. Dopo anni trascorsi dietro il bancone della giuria, la giornalista ha infatti lasciato lo storico show. A intervenire sulla vicenda è stato Paolo Belli, presenza fondamentale della trasmissione fin dalla sua prima edizione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Ballando con le stelle, Paolo Belli lancia una bella frecciatina a Selvaggia Lucarelli: cosa ha detto sulla ex giudice

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