Pallanuoto femminile l’Ungheria si qualifica alle Finals di World Cup Grecia eliminata Giappone in Division 2

Nella seconda fase della Divisione 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile sono stati definiti gli ultimi risultati e le squadre qualificate. L’Ungheria ha ottenuto la qualificazione alle finali, mentre la Grecia è stata eliminata. Il Giappone è stato spostato alla Divisione 2. Le partite si sono svolte nelle ultime settimane, determinando le posizioni finali delle squadre in gara.

Emanati gli ultimi verdetti nella seconda fase della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella terza ed ultima giornata l’Ungheria batte l’Australia e stacca l’ultimo pass per le Finals, eliminando la Grecia, mentre il Giappone retrocede in Division 2. Nel Girone 5°-8° posto, l’ultimo pass per le Finals va all’ Ungheria, che batte l’Australia per 9-7, eliminando la Grecia, alla quale non serve la vittoria sul Giappone per 22-16. La differenza reti negli scontri diretti consegna il quinto posto all’Australia, già qualificata alle Finals come Paese ospitante, davanti all’Ungheria, sesta, che si qualifica per l’ultimo atto, lasciando fuori la Grecia, settima, costretta ad abdicare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, l’Ungheria si qualifica alle Finals di World Cup. Grecia eliminata, Giappone in Division 2 Notizie correlate Pallanuoto, Croazia ad un punto dalle Finals di World Cup. La Grecia schianta l’UngheriaLa seconda giornata della seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad... Pallanuoto femminile, Italia sconfitta dalla Grecia all’esordio nella Division 1 di World CupSi apre in maniera amara per l’Italia la Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a Rotterdam, nei Paesi Bassi, all’ esordio nel... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti regolano i Paesi Bassi in World Cup. Vittoria pesantissima della Grecia; World Cup pallanuoto femminile 2026: risultati 2ª giornata e classifica; World Cup Pallanuoto Femminile 2026: calendario, gironi e dove vederla in streaming; Pallanuoto femminile, l’Australia batte la Grecia in World Cup e l’Italia stacca il pass per le Finals!. Pallanuoto femminile, l’Ungheria si qualifica alle Finals di World Cup. Grecia eliminata, Giappone in Division 2Emanati gli ultimi verdetti nella seconda fase della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella ... oasport.it Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti regolano i Paesi Bassi in World Cup. Vittoria pesantissima della GreciaSi apre la seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella prima giornata la Grecia ... oasport.it Un grande Setterosa batte i Paesi Bassi per 12 a 10 e stacca ufficialmente il Pass per le World Finals di Pallanuoto Femminile di Sidney. Una vittoria importantissima che lancia così le Azzurre di Maurizio Mirarchi insieme a Spagna, Stati Uniti, Paesi Bassi, Aus - facebook.com facebook