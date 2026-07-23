L’Italia ha battuto la Georgia con un punteggio favorevole e si è qualificata per le semifinali della World Cup di pallanuoto. La partita si è conclusa con una vittoria netta, permettendo alla squadra italiana di passare il turno ai quarti di finale della Final Eight. La sfida si è svolta senza particolari incidenti, con l’Italia che ha mantenuto il controllo per tutta la durata dell’incontro.

L’Italia non delude e batte agevolmente la Georgia, qualificandosi per la semifinale di World Cup: il prossimo avversario Missione compiuta per il Settebello ai quarti di finale della Final Eight di World Cup. L’Italia supera senza problemi la Georgia per 18-12, staccando il pass per la semifinale e confermando il suo status di favorita nel torneo. La formazione azzurra parte forte, sbloccando le ostilità alla prima azione d’attacco con l’acuto di Gianazza. Gli italiani mostrano grande profondità, pressano in anticipo sul piano difensivo e toccano il massimo vantaggio sul 4-0, siglato dal diagonale di Condemi. Gli avversari si scuotono, dimezzando il divario sul 4-2 che chiude la prima frazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Pallanuoto, l’Italia batte la Georgia ed è in semifinale di World Cup

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