Palazzi occupati a Roma sgomberati due edifici a San Basilio e a Tor Sapienza | due arresti sequestrate dosi di droga

Nella mattinata di giovedì, le forze dell'ordine hanno sgomberato due edifici occupati a Roma, uno in via Pieve Torina a San Basilio e l’altro a Tor Sapienza. Durante le operazioni sono stati arrestati due uomini. Sono state sequestrate diverse dosi di droga nelle abitazioni. Le operazioni hanno coinvolto unità specializzate e sono state condotte senza incidenti. L'intervento fa parte di un'azione più ampia contro l'occupazione abusiva e il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Blitz della polizia nelle prime ore di giovedì mattina per sgomberare un edificio occupato in via a Pieve Torina, a San Basilio, inserito nella lista delle priorità della Prefettura, e anche il complesso abbandonato e trasformato in accampamento, in condizioni igienico sanitarie inumane, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza, più volte teatro di aggressioni - anche due omicidi -, stupri, rapine e incendi, è anch’esso ripetutamente liberato e poi occupato di nuovo. Le operazioni si inseriscono nel piano di alto impatto disposto dal Viminale che ha interessato nella giornata di giovedì anche a Torino. Nel caso di San Basilio gli agenti... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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