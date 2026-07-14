Ardea droga e armi | due arresti a Tor San Lorenzo
Due persone sono state arrestate a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, durante un controllo dei carabinieri della Compagnia di Anzio. Nel corso dell’operazione, sono stati trovati droga e armi. L’intervento ha coinvolto un servizio straordinario di controllo del territorio, volto a contrastare reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze e armi da fuoco, e le due persone sono state portate in caserma.
Ardea, 14 luglio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ardea, nella frazione di Tor San Lorenzo, con l’obiettivo di contrastare più efficacemente i reati predatori e il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono state arrestate in flagranza di reato 2 persone. In particolare, un 28enne di Anzio è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana, oltre a bilancino di precisione e materiale per il confezionamento rinvenuti all’interno della sua abitazione. L’uomo è stato è stato tradotto agli arresti domiciliari in atteso del rito direttissimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Roma - Armi da guerra, droga e prostituzione: 7 arresti
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