Ardea droga e armi | due arresti a Tor San Lorenzo

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, durante un controllo dei carabinieri della Compagnia di Anzio. Nel corso dell’operazione, sono stati trovati droga e armi. L’intervento ha coinvolto un servizio straordinario di controllo del territorio, volto a contrastare reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze e armi da fuoco, e le due persone sono state portate in caserma.