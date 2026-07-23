Tarantini Time Quotidiano Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del PalaMazzola, il primo impianto sportivo di Taranto pronto in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’intervento, finanziato dal Comune di Taranto con un investimento di 4 milioni di euro, ha interessato l’intera struttura, che nelle prossime ore sarà consegnata al Comitato Organizzatore. Il cantiere ha previsto un ampio programma di ammodernamento che ha riguardato gli impianti tecnologici, il sistema di climatizzazione, l’accessibilità per le persone con disabilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono stati inoltre installati nuovi schermi, impianti audio e luci per le competizioni, realizzati interventi di insonorizzazione e protezione dai raggi solari, oltre al ripristino del parquet e al rinnovo degli arredi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - PalaMazzola riqualificato, conclusi i lavori: il 25 luglio il primo test event dei Giochi del Mediterraneo

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