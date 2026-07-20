A Torricella, l’impianto di tiro a volo è stato teatro di un test event per i Giochi del Mediterraneo 2026. Le finali di Fossa Olimpica e Skeet sono state simulate con successo, segnando il completamento delle prove prima delle competizioni ufficiali previste per fine agosto. Le pedane riammodernate hanno ospitato gli atleti che hanno testato le strutture e le attrezzature in vista della manifestazione sportiva.

Sulle pedane dell’impianto riammodernato sono state simulate con successo le finali di Fossa Olimpica e Skeet in vista delle gare in programma a fine agosto. La prova generale per le gare di tiro a volo dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 si è chiusa con esito positivo. A ospitare il Test Event sono state le pedane dell’impianto di Torricella, riammodernato per accogliere i tiratori che, alla fine del mese di agosto, saranno impegnati nella corsa alle medaglie dei Giochi. Nel corso della giornata sono state simulate le gare e le finali di Fossa Olimpica e Skeet, le due specialità che saranno protagoniste anche durante l’appuntamento mediterraneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Taranto 2026, a Torricella superato il Test Event di tiro a volo per i Giochi del Mediterraneo

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Si parla di: Taranto 2026. A Torricella il Test Event per i Giochi del Mediterraneo.

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