PalaMazzola di Taranto pronto dopo i lavori | 4 milioni per rimetterlo a nuovo

Il PalaMazzola di Taranto è stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, conclusi con un investimento di 4 milioni di euro. È il primo tra i cinque cantieri legati ai Giochi del Mediterraneo gestiti dal Comune a essere completato. La struttura, che era chiusa da tempo, è stata rimessa a nuovo e resa fruibile per eventi sportivi e manifestazioni pubbliche. La riapertura è avvenuta ieri, segnando il primo passo verso la ripresa delle attività nel complesso.

È il PalaMazzola il primo dei cinque cantieri dei Giochi del Mediterraneo gestiti dal Comune di Taranto, a tagliare il traguardo. Ieri il complesso che è tra le vie Cesare Battisti e Venezia, sorto nel 2004 laddove era il vecchio stadio di calcio Mazzola, è stato presentato in una veste riqualificata e ammodernata dopo un investimento di 4 milioni arrivato dal plafond dei Giochi. «Parliamo di impianti già presenti in città che hanno beneficiato dell’intervento dei Giochi del Mediterraneo - spiega Simona Sasso, dirigente comunale per le grandi opere -. Questo ha consentito di effettuare una ristrutturazione ed una rifunzionalizzazione importante sotto il profilo impiantistico e tecnologico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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