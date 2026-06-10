A Circello è stato inaugurato il nuovo edificio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Livatino”, dopo lavori di ristrutturazione completati con un investimento di 1,4 milioni di euro. La cerimonia ha visto la consegna ufficiale della scuola alla comunità, con presenti rappresentanti dell’amministrazione e del settore scolastico. L’edificio, rinnovato, è stato aperto al pubblico e agli studenti, segnando la fine dei lavori di riqualificazione.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato inaugurato e riconsegnato alla comunità scolastica l’edificio ristrutturato dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di Circello. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, del sindaco Gianclaudio Golia e del vicesindaco Gabriele Iarusso, del consigliere regionale Pellegrino Mastella, del consigliere provinciale e sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto, di numerosi amministratori del territorio, del dirigente scolastico del “Livatino” Nazzareno Miele e della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Diana”, Rosa Tancredi. L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento della Regione Campania pari a 1 milione e 460mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Circello, inaugurato il nuovo “Livatino”: scuola rinnovata dopo lavori per 1,4 milioni di euro

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