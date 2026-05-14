Pnrr lavori ultimati sulla linea ferroviaria Brindisi-Taranto | investimento da 100 milioni di euro

La linea ferroviaria tra Brindisi e Taranto è stata completata secondo i tempi previsti e sarà riaperta il 15 maggio. Gli interventi di potenziamento, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana con fondi provenienti dal Pnrr, hanno riguardato sia aspetti tecnologici che infrastrutturali. L'investimento complessivo ammonta a 100 milioni di euro e i lavori sono stati avviati tra il 2024 e il 2025. La riattivazione della linea segna la fine di un intervento iniziato circa due anni fa.

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