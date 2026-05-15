Il centravanti dell’Inter è stato convocato dalla nazionale della Costa d’Avorio per i Mondiali del 2026. Questa è la prima chiamata ufficiale con la nuova nazionale dopo il cambio di nazionalità sportiva. La convocazione arriva in seguito alla modifica della rappresentativa nazionale per cui il giocatore è ora disponibile. La selezione iberica ha comunicato ufficialmente l’inserimento del giocatore nell’elenco dei convocati per le competizioni internazionali.

di Alberto Petrosilli Prima chiamata ufficiale con gli Elefanti per il centravanti nerazzurro Bonny dopo il cambio di nazionalità sportiva. Adesso è ufficiale: Ange-Yoan Bonny farà parte della spedizione della Costa d’Avorio ai prossimi Mondiali del 2026. Il commissario tecnico degli Elefanti ha comunicato la lista definitiva dei convocati e tra gli attaccanti selezionati compare anche il nome del giocatore dell’Inter. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Per Bonny si tratta di un momento molto importante della sua carriera internazionale. Nato in Francia, il centravanti nerazzurro aveva rappresentato le selezioni giovanili transalpine fino all’Under 21, ma nei giorni scorsi ha completato il passaggio sportivo alla nazionale ivoriana, diventando ufficialmente eleggibile per la Costa d’Avorio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny convocato dalla Costa d’Avorio: l’attaccante dell’Inter vola ai Mondiali 2026

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