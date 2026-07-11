Ai campionati italiani under 20 di Caorle, Atletica Imola e Lugo ottengono risultati significativi. Beatrice Palmonari conquista una medaglia d’argento nei 5.000 metri, mentre un atleta di Lugo stabilisce un record personale nei medesimi 5.000 metri. Entrambe le società hanno portato a casa piazzamenti di rilievo, evidenziando la crescita delle loro rappresentative in questa categoria.

Risultati di prestigio per i colori dell’ Atletica Imola e dell’ Atletica Lugo alla rassegna tricolore under 20 di Caorle. La copertina spetta a Beatrice Palmonari, medaglia d’argento nei 5.000 metri di marcia con il tempo di 22’46”44, al termine di una gara di altissimo livello tecnico vinta da Serena Di Fabio, capace di stabilire il primato europeo under 20. Per Palmonari si tratta del secondo migliore tempo in carriera e di un altro importante tassello in un palmares sempre più ricco: un titolo italiano, cinque medaglie d’argento e una di bronzo ai campionati italiani. Un risultato, questo, che la proietta verso la possibile convocazione ai Campionati Mondiali under 20 di Eugene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica, ai campionati italiani under 20 buoni risultati per la Sacmi Avis e Lugo. Palmonari, un argento splendido. Pasini da record nei 5.000 metri

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Campionati italiani U20 Indoor 2026 | 200m F | Elisa Valensin VS Margherita Castellani

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