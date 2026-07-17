Schmid ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France 2026 con arrivo a Belfort. La gara ha visto un cambiamento nella classifica generale, con nuovi posizionamenti dei ciclisti in corsa. La tappa ha segnato l'inizio di un fine settimana decisivo per la classifica complessiva. La corsa si è conclusa con questa vittoria, influenzando le posizioni di testa. La gara è proseguita con diversi atleti che hanno cercato di migliorare i loro piazzamenti.

La tredicesima tappa del Tour de France 2026, con arrivo a Belfort, ha aperto un weekend intensissimo in chiave classifica generale. Come previsto, la vittoria è andata a una fuga: un drappello numerosissimo si è staccato dal plotone nelle prime fasi, con la UAE Team Emirates XRG decisa a gestire il distacco senza eccessivi sforzi per proteggere la leadership di Tadej Pogacar. Il momento cruciale è arrivato sul Gran Premio della Montagna del Ballon d’Alsace. Qui, il britannico Tom Pidcock ha tentato di fare la differenza sia in salita che in discesa, senza però riuscire a staccare definitivamente i rivali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France 2026, Schmid vince a Belfort! La classifica

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