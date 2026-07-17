Mauro Schmid, ciclista svizzero del Team Jayco AlUla, ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France 2026, la più lunga della corsa con 206 chilometri, da Dole a Belfort. La vittoria è arrivata dopo una rimonta su Pidcock, che aveva inizialmente guidato la corsa. La tappa si è conclusa con lo svizzero che ha superato gli avversari negli ultimi chilometri.

Lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) ha vinto la tredicesima tappa del 113° Tour de France, la più lunga di questa edizione, da Dole a Belfort attraverso 206 chilometri. Il ventiseienne di Bulach ha completato la distanza in 4h06”58? precedendo, in volata, il colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) con il britannico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) che ha guadagnato la terza moneta, staccato di due secondi. Quest’ultimo è stato il grande protagonista di giornata, guadagnando in classifica generale 7’31” su tutti gli avversari. Il due volte olimpionico di mountain bike è così salito al quarto posto in graduatoria a 4’15”... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: vince Schmid, rimonta Pidcock

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Tour de France 2026 | Behind the scenes | Ep.1

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