Milano, 23 luglio 2026 - Un falò di confronto anticipato, tante lacrime e una serie di scene trash: anche la sesta puntata di Temptation Island, quella di mercoledì 22 luglio, ha regalato gioie ai telespettatori. Ecco le pagelle della sesta puntata di Temptation Island 2026. Andrea e Iris: voto Bronzo. Come la faccia di Andrea quando prima ammette di aver tradito Iris, la accusa di essere statica e noiosa nei suoi atteggiamenti e poi le ripete “Non ce la faccio a stare senza di te”. “Tu non riesci a stare senza le cose che io faccio per te” ribatte lei, avendo tutte le ragioni del mondo. “Ti ho pensato sempre” prova a imbastire il teatrino lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Quotidiano.net - Pagelle Temptation Island: Iris sottona, Andrea manipolatore. Sabrina e Francesca a caccia di single

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anticipazioni di Temptation Island del 22 luglio: il falò di Andrea e Iris, Sabrina si avvicina sempre più al single LoryIl 22 luglio, Temptation Island mostrerà Andrea che chiede un falò di confronto con Iris, dichiarando di aver capito quanto le manchi.

Pagelle Temptation Island: Andrea corteggiatore, Sabrina vacanziera e Francesca ridicolaNella quinta puntata di Temptation Island, andata in onda lunedì 20 luglio, sono emersi comportamenti discutibili tra i partecipanti.

Temi più discussi: Le pagelle di Temptation Island 2026 del 20 luglio; Temptation Island, pagelle: l'esperimento del triplo falò (3), Christian cerca dignità (5), Iris e la noia di Andrea (3), Danilo e le...; Temptation Island 2026: le pagelle della quinta puntata; Temptation Island, pagelle: Gabriele ancora da solo sul tronco (3), Andrea burroso e geloso (4).

Pagelle Temptation Island: Iris sottona, Andrea manipolatore. Sabrina e Francesca a caccia di singleAndrea e Iris: voto Bronzo. Come la faccia di Andrea quando prima ammette di aver tradito Iris, la accusa di essere statica e noiosa nei suoi atteggiamenti e poi le ripete Non ce la faccio a stare se ... quotidiano.net

Quinta puntata: le pagelle di Temptation Island 2026Sabrina rifiuta per la seconda volta il confronto con il fidanzato Giovanni, mentre Andrea si riscopre innamorato di Iris. A sorpresa ... iodonna.it