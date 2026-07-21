Pagelle Temptation Island | Andrea corteggiatore Sabrina vacanziera e Francesca ridicola

Nella quinta puntata di Temptation Island, andata in onda lunedì 20 luglio, sono emersi comportamenti discutibili tra i partecipanti. Un corteggiatore è stato al centro dell’attenzione per le sue azioni, mentre una partecipante si è dedicata a vacanze estive. Una concorrente è stata criticata per atteggiamenti considerati ridicoli. La puntata ha mostrato dinamiche tossiche e disfunzionali, con una serie di comportamenti che hanno suscitato commenti negativi.

Milano, 20 luglio 2026 - Tanto trash e una serie di dinamiche tossiche e disfunzionali da far impallidire un’intera facoltà universitaria di Psicologia: ecco le pagelle della quinta puntata di Temptation Island 2026 andata in onda lunedì 20 luglio. Francesca e Danilo: voto Fatela vedere nelle scuole. Questa coppia di Temptation Island 2026 va mostrata agli adolescenti affinché non diventino degli adolescemi e delle adolesceme. Perché quello che abbiamo visto in questa quinta puntata di Temptation Island va oltre qualsiasi criterio possibile: questo è il manifesto di ciò che è tossico, di come una relazione - di amicizia, d’amore, di lavoro, di tutto in generale - non dovrebbe mai andare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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