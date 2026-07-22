Il 22 luglio, Temptation Island mostrerà Andrea che chiede un falò di confronto con Iris, dichiarando di aver capito quanto le manchi. La puntata riprenderà dal momento in cui Andrea aveva tentato di raggiungere il villaggio delle fidanzate. Nel frattempo, Sabrina si avvicina sempre di più al single Lory. La narrazione si concentra sui confronti tra i partecipanti e sui loro rapporti.

La puntata riprenderà dal momento in cui si era concluso il precedente appuntamento di Temptation Island. Dopo aver tentato di raggiungere il villaggio delle fidanzate, Andrea ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato con Iris, ammettendo di aver capito quanto gli manchi. La richiesta ha lasciato completamente spiazzata Iris, che non riesce a comprendere le ragioni del gesto del fidanzato. Convinta di non aver fatto nulla di particolarmente grave, la ragazza si è mostrata sorpresa e confusa davanti alla convocazione. Resta ora da capire se accetterà il confronto oppure seguirà il consiglio delle altre fidanzate e deciderà di non presentarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni di Temptation Island del 22 luglio: il falò di Andrea e Iris, Sabrina si avvicina sempre più al single Lory

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