Padova si sente male in cantiere e cade dalla scala | morto artigiano di 85 anni

Un artigiano di 85 anni è morto questa mattina in un cantiere a Teolo dopo essere caduto da una scala. L’uomo, residente ad Abano Terme e dipendente dell’impresa edile del figlio, si è sentito male prima di perdere l’equilibrio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La scena si è svolta in pochi istanti, senza altri coinvolgimenti.

Si trovava in un cantiere a Teolo quando, nel giro di pochi istanti, si è consumata la tragedia. Fernando Bottaro, 85 anni, residente ad Abano Terme, dipendente dell’impresa edile del figlio, è deceduto, questa mattina, 23 luglio, in seguito ad una caduta da una scala. L’incidente si sarebbe consumato, intorno alle 10, in via Selvatico, al primo piano dell’abitazione privata dove erano in corso alcuni lavori di restauro. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal dell’Ulss 6 Euganea. Non è escluso che l’uomo possa essere stato colto da un malore prima della caduta, così come resta aperta l’ipotesi che siano stati i traumi riportati nell’impatto con il terreno a provocarne la morte. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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