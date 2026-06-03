Si sente male dopo aver scoperto che sono entrati i ladri in casa morto a 63 anni
Dopo aver scoperto che i ladri avevano violato la sua casa, un uomo di 63 anni si è sentito male e è morto. Rientrato dopo una giornata fuori città, ha trovato l’abitazione a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Rientrato a casa dopo una giornata fuori città, si è accorto che era stata messa a soqquadro dai ladri. E, alla scoperta del furto, si è sentito male ed è morto. La vittima, come ricostruisce l'Ansa, è Antonio Libertini, tabaccaio di 63 anni di Avezzano (L'Aquila), molto conosciuto in città. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Sono un Coach del Dolore Certificato e una persona che sta elaborando un lutto, e sto facendo ricerche per il lancio della mia attività. Apprezzerei un vostro contributo sulle vostre esperienze, se qualcuno si sente a proprio agio nel rispondere a queste doman reddit