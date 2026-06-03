Si sente male dopo aver scoperto che sono entrati i ladri in casa morto a 63 anni

Notizia in breve

Dopo aver scoperto che i ladri avevano violato la sua casa, un uomo di 63 anni si è sentito male e è morto. Rientrato dopo una giornata fuori città, ha trovato l’abitazione a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.