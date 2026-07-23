Padova Max Pechstein Espressionismo dell’anima | la mostra a Palazzo Zabarella

Notizia in breve

A Palazzo Zabarella è aperta la mostra dedicata a Max Pechstein, esponente dell’Espressionismo. La rassegna presenta opere realizzate durante la fase finale della sua carriera, caratterizzate da un forte desiderio di esprimere la nostalgia per momenti felici. La mostra include dipinti e disegni che riflettono questa ricerca artistica, evidenziando il percorso personale e stilistico dell’artista. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.