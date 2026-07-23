Padova Max Pechstein Espressionismo dell’anima | la mostra a Palazzo Zabarella
A Palazzo Zabarella è aperta la mostra dedicata a Max Pechstein, esponente dell’Espressionismo. La rassegna presenta opere realizzate durante la fase finale della sua carriera, caratterizzate da un forte desiderio di esprimere la nostalgia per momenti felici. La mostra include dipinti e disegni che riflettono questa ricerca artistica, evidenziando il percorso personale e stilistico dell’artista. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.
«Desidero dare espressione alla mia nostalgia di esperienze felici», questa la frase tarda e luminosa di Max Pechstein mentre guarda alla stagione estrema della propria pittura. In questa nostalgia, più che nella sola furia cromatica dell’Espressionismo, si nasconde la chiave della sua pittura: un’arte attraversata dalla storia ma ostinatamente rivolta alla natura come promessa di salvezza. Perché Pechstein non cerca l’esotico, cerca un paradiso perduto nella natura. A questo grande protagonista dell’Espressionismo tedesco Palazzo Zabarella dedica, dal 24 ottobre al 14 marzo 2027, la mostra «Max Pechstein. Espressionismo dell’anima», retrospettiva di ampio respiro che riunisce oltre 120 opere e attraversa più di cinquant’anni di ricerca. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Padova.
Max Pechstein, in mostra a Palazzo Zabarella Espressionismo dell'anima
Notizie e thread social correlati
Padova, in autunno a Palazzo Zabarella l'espressionista PechsteinA Palazzo Zabarella a Padova si terrà in autunno una mostra dedicata al pittore tedesco Max Pechstein, attivo tra il 1881 e il 1955.
“I Segni dell’anima” mostra alle Ex Scuderie di Palazzo MoroniVenerdì 5 giugno alle 11 sarà inaugurata alle Ex-Scuderie di Palazzo Moroni a Padova la quarta edizione della mostra “I Segni dell’anima”.
Temi più discussi: Pechstein, la tenacia della pittura; Max Pechstein, in mostra a Palazzo Zabarella Espressionismo dell'anima; Max Pechstein in mostra a Padova: oltre 120 opere a Palazzo Zabarella dedicate al maestro dell'Espressionismo; Max Pechstein, la mostra a Palazzo Zabarella.
L'Espressionismo arriva a Padova a #PalazzoZabarella con la grande mostra MAX PECHSTEIN. Espressionismo dell‘anima Una mostra non è fatta solo di capolavori. È fatta di storie, appunti, fotografie, idee, tentativi, ripensamenti. La retrospettiva dedicata facebook
Max Pechstein in mostra a Padova: oltre 120 opere a Palazzo Zabarella dedicate al maestro dell'EspressionismoPadova si prepara ad accogliere uno dei grandi protagonisti dell'arte europea del Novecento. In autunno, Palazzo Zabarella ospiterà una mostra dedicata a Max Pechstein (1881-1955), ... ilmessaggero.it
Max Pechstein. Espressionismo dell'animaPalazzo Zabarella dedica a Padova la prima mostra italiana su Max Pechstein, protagonista dellEspressionismo tedesco. itinerarinellarte.it