Padova in autunno a Palazzo Zabarella l' espressionista Pechstein

A Palazzo Zabarella a Padova si terrà in autunno una mostra dedicata al pittore tedesco Max Pechstein, attivo tra il 1881 e il 1955. La rassegna presenterà le opere e la vita dell’artista, focalizzandosi sul suo stile espressionista. La mostra sarà aperta al pubblico nel corso della stagione autunnale.

Padova, 21 lug. (askanews) - Palazzo Zabarella a Padova dedica in autunno una mostra all'opera e alla vita del pittore tedesco Max Pechstein (1881 - 1955). Membro del gruppo Die Brucke (Il Ponte), Pechstein con i suoi dipinti vivaci e le potenti opere grafiche ha avuto un impatto importante sullo sviluppo del linguaggio visivo del movimento espressionista, diventandone una figura centrale. La mostra copre oltre cinque decenni dell'attività di Pechstein, e offre l'opportunità di confrontarsi con l'ampiezza della sua visione artistica: in mostra oltre 120 opere tra dipinti, disegni, acquerelli, fotografie, schizzi e oggetti personali, ne raccontano la vita e il processo creativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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